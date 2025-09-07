In mare per Gaza: le barche battono bandiera palestinese

Sventolano bandiere palestinesi sul porto di Rimini. Ieri pomeriggio si è tenuta la manifestazione della Cgil in cui il sindacato chiedeva agli amministratori pubblici di schierarsi ufficialmente per il riconoscimento di uno Stato palestinese, condannando il genocidio in atto, e a sostenere e difendere gli attivisti della Global Sumud Flotilla, su cui salirà anche il parlamentare del M5S Marco Croatti.

La manifestazione ha preso il via verso le 15 e consisteva in due diversi momenti. Il primo era un corteo che ha visto partecipare alcune imbarcazioni che hanno lasciato il porto sventolando la bandiera della Palestina. Dopo il passaggio delle imbarcazioni si è svolto il flash mob con interventi a favore della Global Sumud Flotilla, mentre sulla spiaggia libera si è tenuta una aquilonata. Sono stati diversi gli amministratori pubblici che hanno partecipato. Tra questi la vicesindaca del Comune di Rimini, Chiara Bellini, e la sindaca di Riccione, Daniela Angelini.

La Cgil ha deciso di sostenere "le richieste del sindacato mondiale Csi e della Ces: cessate il fuoco, aiuti umanitari illimitati, liberazione di ostaggi e prigionieri politici, riconoscimento dello Stato di Palestina, stop agli insediamenti e alla vendita di armi". inoltre prosegue la raccolta fondi e il sostegno alla Global Sumud Flotilla.