In memoria del padre "Il mio diario di guerra"

È arrivato dal Quebec, regione francofona del Canada, fino a Rimini, la terra nella quale suo padre aveva combattuto, insieme alle truppe alleate e ai partigiani, contro i nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Una visita sulle tracce della memoria e dei ricordi paterni quella di Claude Dallaire, che venerdì, accompagnato da una delegazione dell’Anpi di Rimini, è stato accolto tra gli spazi del municipio per un incontro con l’assessore alla Legalità, Francesco Bragagni. Quando è venuto a conoscenza di questa storia, Bragagni si è subito proposto di vederlo di persona. Un confronto tra passato, presente e futuro, in cui Dallaire ha ripercorso il vissuto di suo padre Lucien, appartenente al 22° Reggimento del 1° Corpo d’Armata Canadese. Al termine del colloquio, Bragagni gli ha lasciato in regalo la medaglia del bimillenario della fondazione dell’Arco di Augusto e il libro Rimini distrutta.