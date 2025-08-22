In memoria di Battarra e Chesi, 81 anni dall’eccidio fascista

Domani, alle ore 11, la Sezione riminese dell’Anpi e l’Amministrazione comunale di Rimini ricorderanno l’eccidio di Enrico Battarra e Igino Chesi, due partigiani gappisti caduti per mano dei fascisti nell’agosto del 1944. La cerimonia si terrà in via Cairoli, sotto la lapide che ne custodisce la memoria, con la deposizione di un cuscino di fiori. Sarà presente l’Assessore Francesco Bragagni in rappresentanza del Comune.

L’episodio risale al 24 agosto di 81 anni fa. La città era devastata dalle macerie della guerra, ancora segnata dall’impiccagione dei Tre Martiri avvenuta appena otto giorni prima, mentre la liberazione da parte delle truppe alleate – tra cui reparti greci e canadesi – era ormai vicina, a sole quattro settimane di distanza. In quel contesto drammatico, Battarra, 52 anni, e Chesi, 40 anni, militanti della Resistenza, stavano organizzando un’azione contro gli occupanti.

Igino Chesi, arrotino di professione, era il secondo di tre fratelli perseguitati dal fascismo e aveva aderito giovanissimo al Partito Comunista. Con lui, Enrico Battarra, anch’egli impegnato nella lotta di liberazione. Nei pressi della bottega dei fratelli Chesi, in via Cairoli, i due furono sorpresi e sopraffatti da repubblichini fascisti appoggiati dai tedeschi. Caddero sotto il fuoco, vittime della violenza cieca che in quei mesi insanguinava Rimini.

L’Anpi ricorda come questa vicenda, riportata anche nella pubblicazione Passi e Ripassi, rappresenti una pagina dolorosa ma fondamentale della memoria cittadina. Ricordare Battarra e Chesi significa riaffermare i valori di libertà, democrazia e Resistenza che stanno alla base della nostra Repubblica.