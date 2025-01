"In migliaia per vivere qui il sogno del Natale"

"Cattolica è sempre stata piena di gente, il nostro cartellone delle feste ha portato in città tantissime persone, è stato un Natale davvero straordinario". Passata l’Epifania, è tempo di bilanci per la sindaca Franca Foronchi e il suo vice Alessandro Belluzzi, che tirano le somme all’indomani dell’ultimo grande appuntamento da tutto esaurito. "Abbiamo raggiunto risultati molto positivi – continuano –. Merito di un palinsesto di eventi ed iniziative di alto livello, anche artistico. Il nostro progetto per le feste è stato pensato a misura di famiglia ed adatto a tutte le età. La sua prima forza è che si è trattato di un progetto condiviso tra l’amministrazione e tutte le associazioni di categoria. È stato un lavoro di squadra bellissimo e proficuo con l’obiettivo di animare e far lavorare il nostro centro commerciale naturale. E così è stato. Questa sinergia tra pubblico e privato è alla base della nostra visione di governo e ha decretato il successo di tante iniziative messe in campo in questi anni di mandato. Il nostro ringraziamento va agli operatori di Cattolica come i bagnini de Le spiagge di Cattolica che hanno realizzato gli Igloo di Bagnino Natale e a tutti coloro che hanno lavorato insieme all’Amministrazione per la stesura del calendario degli eventi".

Altra strategia di successo "è stata quella di legare il progetto del Natale alla grande campagna di comunicazione che abbiamo realizzato tramite le emittenti televisive e radiofoniche di diffusione regionale e nazionale. Gli Igloo di Bagnino Natale in piazza Roosevelt hanno portato la città sul tg regionale grazie alla loro unicità e originalità". Terzo obiettivo raggiunto "è stato anche quello di valorizzare il nostro centro commerciale naturale che, grazie all’elegante e attrattivo allestimento natalizio, ha portato migliaia di persone a vivere e passeggiare sul nostro asse commerciale". Ma l’Epifania non ha portato via tutte le feste: a Cattolica restano infatti aperte le Casine gourmet (fino al 12 gennaio) e la pista di ghiaccio (fino al 26 gennaio). A scaldare il cuore della città ci saranno ancora le luminarie che saranno definitivamente spente lunedì 13 gennaio.