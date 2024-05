In mille ad accogliere il vescovo Beneventi

A Pennabilli proseguono i lavori per organizzare al meglio l’arrivo del nuovo vescovo Domenico Beneventi. Sabato sarà tutto pronto per accogliere le mille persone che assisteranno alla celebrazione d’ingresso che avverrà nella piazza antistante la Cattedrale. Lì ci sarà un grande palco sul quale, alle 16, sarà celebrata la messa. Il programma prevede che il nuovo Pastore della Diocesi di San Marino - Montefeltro lasci Rimini dove è stato ospite del vescovo Nicolò Anselmi alle ore 12.45, scortato dalle forze dell’ordine. La prima sosta lungo il viaggio avverrà all’ingresso del territorio diocesano, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Pietracuta, dove il vescovo Domenico sarà accolto dal suo predecessore Andrea Turazzi, dal parroco e dai parrocchiani. IUna seconda sosta avverrà a Secchiano Marecchia. Di qui, senza altre soste, il viaggio proseguirà per giungere a Pennabilli.