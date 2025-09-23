In mille per la Palestina libera. Studenti e cittadini in marcia, stop al traffico e treni fermi

Un cielo basso e lattiginoso, la pioggia minacciata che non arriva mai davvero, il rumore delle mani che battono a tempo: lunedì mattina Rimini si sveglia con il passo lento di un corteo che non ha nulla di folcloristico. La città, come tante altre, si anima di cori e bandiere a sostegno della Palestina. Studenti, lavoratori, pensionati e giovani sono riuniti già alle 9 sotto l’Arco d’Augusto, aderendo allo sciopero generale promosso dall’Unione Sindacale di Base (Usb) "Blocchiamo tutto", con il supporto delle community Instagram ‘osa.rimini’ e ‘Rimini con Gaza’, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese e a favore della Global Sumud Flotilla. Alle 9.30 l’Arco di Augusto è già circondato da bandiere che ondeggiano sotto un vento umido. Quelle della Palestina, le più numerose, ma anche i vessilli arcobaleno della pace, Europa Verde, Emergency, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista. "Giù le armi, su i salari", lo slogan scandito anche dai ragazzi dell’Osa – Opposizione Studentesca d’Alternativa – diventa il ritmo collettivo. Non cci sono palchi, solo voci giovani e rabbiose, qualche megafono sfiatato e il rintocco delle mani. "Siamo riusciti a mettere in piedi questo sciopero: 1000 e passa persone", afferma un ragazzo di ‘osa.rimini’. "Questa è la Rimini che ci piace".

Il sindacato Usb Lavoro ha scelto la giornata di sciopero nazionale – che ha coinvolto scuola, sanità e trasporti – per ribadire una linea che non fa sconti: "Il governo israeliano ha dichiarato ‘obiettivi militari’ le navi cariche di aiuti umanitari – recita il volantino distribuito tra le bandiere – È un crimine internazionale. A Gaza il massacro continua mentre l’Europa e l’Italia restano complici, miliardi spesi in armi mentre tagliano scuola e welfare".

Il corteo imbocca via IV Novembre. Davanti alla stazione ferroviaria il traffico si ferma: autobus in fila, clacson smorzati, qualche automobilista che osserva in silenzio. Nessuna tensione con le forze dell’ordine, solo qualche agente che regola il flusso deviato sulle vie laterali. Si sentono i cori: "Palestina libera", "Fuori l’Italia dalla guerra".

In ogni tappa non mancano interventi e testimonianze, trasformando il percorso in un racconto corale, segnato da momenti intensi ed emotivamente coinvolgenti. Non si parla solo della guerra in Palestina, ma anche di altri conflitti nel mondo. A ricordarlo è Niccoló: "Siamo tutti per la causa palestinese, ma non dobbiamo dimenticare che al mondo ci sono altri 16 genocidi in questo momento, ed è importante manifestare anche per quelli".

La manifestazione vibra anche di slogan e cori spontanei: "Osare, lottare, cambiare rotta, il presente si cambia con la lotta!". Intanto, arrivano le prime notizie: treni regionali cancellati tra Porretta e Pianoro, qualche disagio tra Rimini e Bologna. È l’unica eco tangibile, insieme al traffico bloccato per più di un’ora, di una mattinata che altrimenti scivolerebbe via nel flusso dell’attualità. Quando il corteo raggiunge piazza Cavour, poco dopo mezzogiorno, la folla non si scioglie, si ferma, occupa la piazza, e continua a battere le mani. Un ragazzo del liceo scientifico, zainetto in spalla, mi dice piano: "Non so se serve a qualcosa. Ma almeno oggi non stiamo zitti". Alle 18.30 un’altra assemblea "Palestine Will Be Free", sempre in piazza Cavour. La città adriatica per qualche ora ha interrotto la sua routine, convinta che anche un migliaio di voci possano farsi sentire, almeno qui, almeno adesso.

Riccardo Bianchini