In missione per conquistare la Francia

2 nov 2025
Aldo Di Tommaso
Una delegazione bellariese alla 40esima edizione della Fiera di Colmar. L’assessore: "Non voglia essere solo una meta estiva"

Bellaria Igea Marina si prepara a parlare francese. Da venerdì a domenica sarà tra i protagonisti della 40esima edizione del Salone internazionale del turismo e dei viaggi di Colmar, in Alsazia, una delle fiere più visitate del nord-est francese con oltre 300 stand e migliaia di visitatori da tutta Europa. La località sarà presente nello spazio di Visit Romagna, portando in fiera il meglio della propria offerta turistica. "È un appuntamento importante – spiega l’assessora al Turismo Milena Casali – perché ci permette di incontrare un pubblico nuovo e mostrare una Bellaria che punta su accoglienza, esperienze e qualità. Non vogliamo più essere solo una metà estiva". All’interno dello stand saranno presenti albergatori, bagnini e ristoratori, tra degustazioni, incontri e proiezioni video dedicate alle diverse stagioni della città. Ma la vera novità di quest’anno è "la partecipazione a due workshop professionali, organizzati a Basilea e Colmar, che rappresentano il cuore della missione francese". "È la parte più innovativa di questa edizione – sottolinea Casali –. Per la prima volta avremo incontri diretti con tour operator e buyer internazionali, con la possibilità di creare contatti concreti e presentare i nostri pacchetti di esperienze: sport, vacanze in bicicletta, enogastronomia, soggiorni fuori stagione. È un modo per trasformare la promozione in opportunità di lavoro vero". L’iniziativa rientra nella più ampia strategia turistica dell’amministrazione Giorgetti, che ha destinato parte della nuova tassa di soggiorno – già pari a 1,6 milioni di euro – alla promozione dei collegamenti internazionali dell’aeroporto di Rimini, in particolare la tratta Basilea–Rimini, definita dal sindaco "una connessione strategica per attrarre nuovi visitatori e consolidare la presenza dei mercati esteri". Accanto al Comune sarà presente la fondazione Verdeblu, insieme a Turismhotels e Bim servizi, partner organizzativi dell’iniziativa. "Colmar rappresenta per noi un bacino turistico di grande interesse – conclude Casali – e un’occasione reale per rafforzare la presenza di Bellaria sui mercati europei".

Aldo Di Tommaso

