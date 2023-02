In montagna a caccia di turisti tedeschi

"Torniamo a promuoverci sul mercato tedesco" dice la sindaca Daniela Angelini annunciando la presenza di Riccione negli spazi di Apt e Visit Romagna all’Itb di Berlino dal 7 al 9 marzo. Ma prima ancora Comune, bagnini e operatori riccionesi andranno in missione a Cortina e Madonna di Campiglio dopo la trasferta della settimana scorsa a Canazei. Dimenticatevi le rustide sulla neve. Oggi la promozione si fa con i selfie point e i campi da beach volley.

La prima tappa a Canazei ha visto un villaggio in stile riccionese con il maxi moscone gonfiabile ereditato dalla precedente amministrazione comunale. "La scelta di Canazei non è stata casuale - spiega il presidente del consiglio Simone Gobbi -. Al contrario è una destinazione strategica per una città come Riccione che deve potenziare la presenza degli stranieri. Canazei ha il 60% di presenze straniere in inverno e il 50% in estate. Riccione si ferma al 15-18%". Viste da questa angolazione, la campagna di promozione nelle località di montagna e le presenze all’Itb di Berlino e alla Free di Monaco di Baviera mirano entrambe a riallacciare i rapporti con il mercato tedesco e austriaco. Missione difficile, ma non impossibile. Lo dicono anche i numeri. Nel 2022 a Riccione la presenza di turisti tedeschi ha generato 150mila presenze, una percentuale superiore del 10,6% rispetto a quante ce n’erano state nel 2019, anno pre pandemico. Inoltre in montagna ci sono anche potenziali visitatori italiani. "Abbiamo scelto i luoghi più rinomati e frequentati dai turisti di tutta l’Europa durante l’inverno - riprende la sindaca Angelini - per mantenere alto il brand di Riccione. Una campagna che condividiamo con i nostri operatori, nella convinzione che sia molto importante investire tra Trentino e Veneto, che nel 2022 ci hanno garantito quasi 250mila presenze. Quanto alla Germania, è il nostro primo mercato estero. Abbiamo l’ambizione di tornare a essere la prima scelta per la vacanza dei tedeschi".

La squadra di polo riccionese dal 14 al 18 febbraio gareggerà a Cortina dove Comune e operatori torneranno dal 23 al 26 marzo per un evento legato al cinema in una sorta di gemellaggio tra Cortinametraggio e Cinè. Dal 3 al 5 marzo, invece, tutti a Madonna di Campiglio per far muovere i turisti con i dj sul paco della centralissima piazza Sissi. Il tutto nel nome della condivisione dei progetti con categorie economiche, Promhotels e club di prodotto. A proposito di Federalberghi, ieri alla convention al palazzo dei congressi erano presenti 500 operatori per ascoltare le nuove tendenze del settore.

Andrea Oliva