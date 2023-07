In mostra gli acquerelli di Giovanna D’Errico: domani l’inaugurazione

In mostra ’Gli acquerelli di Giovanna D’Errico’, domani alle 19,30 al hotel Conti di San Mauro Mare, in una sala dedicata. Giovanna D’Errico, origini pugliesi, residente a Bellaria dal 2002 , dipendente del Mef (Ministero Economia e Finanze) sarà presente per incontrare "chi desidera guardare e anche lasciare un commento scritto". La D’Errico è stata selezionata all’evento Internazionale "Monza in Acquerello 2022" con tre opere, due delle quali saranno esposte all’hotel Conti. Ha anche esposto i suoi acquerelli a Cervia due volte, una nella sala Artemedia del Comune di Cervia con altri due acquerellisti - titolo "Andiamo in mostra". L’altra presso la sala espositiva "Stazione Aperta", intitolata semplicemente ViaggiArte.