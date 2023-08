In mostra i quadri di ‘Cicci’ Bronzetti

Quando la pittura non ha età. Ed è capace di trasmettere emozioni e di condurti in giro per borghi, valli e i paesaggi italiani senza muoverti da una sala. La pittura è quella di Vincenzo Bronzetti, verucchiese doc per tutti ‘Cicci’, 83 anni. Un esempio lo regala la mostra allestita nella sala Magnani della sua Verucchio, appena inaugurata e aperta (ingresso gratuito) fino al 4 settembre. In mostra una ventina di opere (quadri 70x80 centimetri), tutti paesaggi. Si va da opere del primissimo periodo a quelle più recenti, squarci dall’amata Valmarecchia di Montebello, Saiano e ovviamente Verucchio, fino alle isole Eolie, tra le ultime produzioni, paesaggi che hanno così tanto suggestionato Bronzetti da ‘costringerlo’ a fissare su tela quelle emozioni. Classe 1940, Cicci ha iniziato a dipingere in tarda età, a 70 anni suonati, mentre faceva il nonno e baby sitter degli amatissimi nipoti e ha iniziato a disegnare per loro. Un’amica appassionata d’arte ha intravisto quegli schizzi e ne ha segnalato la qualità Bronzetti si è appassionato. Risultato: oltre 500 quadri realizzati e opere esposte e vendute ovunque, persino in Russia.