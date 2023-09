In mostra i quadri realizzati dai ragazzi

‘Il Cuore non si ferma’. Oggi parte il mese dedicato alle iniziative e al ricordo dei sette angeli strappati all’associazione e all’intera città il 7 ottobre di un anno fa sull’autostrada A4. La commemorazione per Massimo, Romina, Alfredo, Rossella, Maria, Valentina e Francesca arriverà il 7 ottobre durante la messa con il vescovo Anselmi e il vescovo emerito Lambiasi. Ma già da oggi apre le porte al Museo della città di Rimini ‘In-Utile’, mostra con 21 quadri x Cuore21 realizzati dai ragazzi della cooperativa grazie al contributo di Lorenzo Anzini in arte Loreprod. L’inaugurazione alle 17. La mostra rimarrà visitabile fino al 29 ottobre.