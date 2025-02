In mostra le opere del maestro Volpini

È stata inaugurata la mostra ‘Aldo Volpini. L’arte rediviva. In principio fu carta’, curata da Valentina Garavini e promossa dalla Società Unione Mutuo Soccorso sammarinese con il supporto degli eredi Volpini. L’esposizione, ospitata negli spazi di Palazzo Graziani, aperta tutti i giorni fino al 30 maggio dalle 10 alle 18, presenta schizzi preparatori di opere realizzate dal maestro, affiancati ai lavori finali in pietra, ceramica e pittura su tela. E include per il fruitore singolo o in gruppo, due tipologie di visite guidate condotte da Anna Chiara Macina che offrono l’opportunità di esplorare e comprendere l’eredità artistica di Volpini e il suo impatto sulla cultura sammarinese: la visita alla mostra di Palazzo Graziani con guida e il percorso di visita nel centro storico delle opere realizzate dal maestro e tappa finale all’esposizione di Palazzo Graziani. Per informazioni e prenotazioni: 335- 7341511 oppure cmacina5@hotmail.com.