In moto alla scoperta dei percorsi malatestiani

Turismo, motori ed incontri anche in Valconca: l’entrotera propone nuove iniziative. L’associazione turistica Pro Loco di Mondaino presenta la quinta edizione del Motoraduno Malatestian Routes che si terrà domenica. "Il nuovo gruppo di lavoro formato da tanti giovani sta lavorando con rinnovato entusiasmo, per accogliere tanti appassionati delle due ruote" confermano i promotori. Il percorso si svilupperà tra le verdi colline del territorio di Mondaino e delle zone limitrofe della Valconca, tra bellezze paesaggistiche, naturali e culturali; saranno attraversati alcuni comuni della Romagna e delle vicine Marche, ritornando nella principale piazza di Mondaino. Programma: alle 8:30 ritrovo e iscrizione in piazza Maggiore, alle 10:30 partenza motogiro alla riscoperta dei percorsi malatestiani e ritorno in piazza Maggiore, alle 12:30 arrivo e pranzo in piazza Maggiore, dalle 13.00 proseguimento con concerto in Piazza dei ‘Tasso 05’. Evento aperto a tutti con quota d’iscrizione 20euro (T-Shirt-gadget-pranzo-acquabibita). Info: Pro Loco di Mondaino cell. 393- 3604498; Fabrizio cell. 348-0455093.