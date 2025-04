In moto fino a Samarcanda. L’avventura di sei amici

Da Rimini a Samarcanda, andata e ritorno in sella alla moto. Milleseicento chilometri di strada, passando attraverso undici nazioni, montagne, valli e deserti. E’ questa la storia dei sei motociclisti di Gas aperto Rimini, che giovedì partiranno per l’avventura attraverso l’Eurasia, fino al 10 giugno. Carlo Cicchetti, Alberto Tanesini, Gaetano Maiorana, Davis Casagrande, Denny Girometti e Ubaldo Tuccio; il più giovane di 33 e il più grande di 61 anni, con alle spalle centinaia di migliaia di chilometri percorsi in sella delle loro moto e pronti per un altro viaggio sull’antica via della Seta. "Dopo anni di viaggi su due ruote, ci sentiamo pronti per questa sfida – spiegano i sei -. E’ arrivato il momento di spingerci oltre i nostri limiti esplorando territori lontani. Vogliamo portare con noi la cultura e l’accoglienza di Rimini, raccontando le tradizioni, la storia e la cultura". I centauri partiranno dalla Riviera, prima tappa a Bari, poi in traghetto fino a Igoumenitsa in Grecia, da lì verso Turchia, Russia, Kazakistan ed infine Samarcanda in Uzbekistan. Ritorno passando invece per Romania, Georgia e Ungheria, fino all’ultimo tratto di mare che divide Lubiana a Rimini. Un road trip da zaino in spalla, riempito con gli attrezzi per la manutenzione dei veicoli, kit di pronto intervento e un abbigliamento progettato per le escursioni termiche dai climi desertici ai passi montani oltre i 2500 metri. Si potrà seguire il viaggio sulle pagine social della community Gas aperto Rimini.

Federico Tommasini