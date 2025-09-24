In municipio i conti tornano: "Debito ridotto di cinque milioni"

Il Comune di Cattolica fa i conti e sorride, negli ultimi due anni il debito si è ridotto di 5 milioni di euro: "Conti in ordine anche dal bilancio consolidato 2024 che scatta una fotografia positiva dello stato patrimoniale, economico e finanziario del nostro Comune e delle partecipate – conferma la sindaca Franca Foronchi, che ha la delega al Bilancio – Tra i dati importanti che segnalano il nostro stato di salute, mi preme evidenziare l’importante calo del debito di quasi 5 milioni di euro in due anni, passato da oltre 18 milioni nel 2022 a circa 13 milioni e 700mila euro nel 2024, e la chiusura di quattro contenziosi decennali con cui abbiamo alleggerito la posizione del Comune". Il bilancio consolidato approvato dalla Giunta qualche giorno fa è pronto ad approdare, insieme ad altri ordini del giorno, al prossimo consiglio comunale di lunedì 29 settembre per essere sottoposto al vaglio dell’assise. "Siamo un ente virtuoso – riprende la sindaca – Sempre con oculatezza e lungimiranza, abbiamo e stiamo investendo in manutenzioni, asfalti, riqualificazione delle strade e degli arredi. Cattolica è una città con esigenze particolari, tenuto conto che è una di quelle realtà cosiddette ‘a fisarmonica’, proprio per quella sua peculiarità, comune ad altri territori balneari, che la vede moltiplicare i residenti nel corso dei mesi estivi. Un aumento esponenziale delle persone che vivono la città. E che inevitabilmente fa sì che Cattolica necessiti di cura e interventi continui".

Ma continua l’impegno a tutela delle famiglie e delle fasce più fragili della comunità: "Grande è infatti la nostra attenzione e impegno di spesa anche sui servizi e sulle misure di sostegno ai nuclei famigliari – prosegue la prima cittadina – Nessuno deve rimanere indietro e come istituzioni cerchiamo di colmare quei gap economici che impediscono una parità di opportunità e di crescita. Cattolica deve essere una città sempre più accogliente e inclusiva". Poi Foronchi torna sulla diminuzione del debito: "È un trend molto positivo che va a beneficio della comunità – chiosa la sindaca – Una gestione responsabile può coniugare investimenti e sostenibilità economica". E infine sul capitolo contenziosi: "Abbiamo definito cause che andavano avanti da anni e che erano diventate una pesante spada di Damocle – continua la sindaca Foronchi – Vicende giudiziarie che siamo riusciti a chiudere con esiti favorevoli per il Comune e per la collettività".

Luca Pizzagalli