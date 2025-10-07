In nove anni perse 57mila partite Iva, allarme Cisl Romagna

Dal 2015 al 2024 l’Emilia-Romagna ha visto scomparire 56.968 partite Iva, pari a un calo del 16,8%. È quanto emerge da una ricerca della Cisl Romagna che parla di una vera e propria "emorragia silenziosa" del tessuto imprenditoriale locale, colpendo soprattutto artigiani e commercianti, i pilastri storici dell’economia territoriale.

In nove anni gli artigiani sono passati da 173.029 a 135.235, mentre i commercianti sono scesi da 166.409 a 147.235. Una contrazione che tocca in modo trasversale tutte le province romagnole. A Forlì-Cesena la diminuzione delle partite Iva raggiunge il 20,8%, scese da 32.844 a 27.125, con il comparto artigiano in sofferenza: da 17.385 a 13.646 unità. Nel riminese il calo è del 16%, con le partite Iva passate da 35.064 a 29.422, e ancora una volta gli artigiani pagano il prezzo più alto (da 14.045 a 10.908). A Ravenna la flessione è del 16,5%, da 27.520 a 22.977 attività, con gli artigiani in discesa da 13.568 a 10.788. "I dati – osserva Federica Ricci, segretaria regionale Felsa-Cisl – raccontano di una trasformazione profonda del lavoro autonomo. Dietro i numeri ci sono persone che spesso operano in solitudine". La riduzione, spiega, non va letta solo come segno di declino ma come indicatore di un cambiamento in atto: "La vera sfida è non lasciare nessuno solo, garantendo rappresentanza e tutele a chi sceglie di intraprendere la strada dell’autonomia".

In questa direzione, la Cisl indica strumenti come l’Iscro – l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps – come primo passo verso un sistema di welfare più equo. "Serve rafforzarla e renderla più accessibile – aggiunge Ricci – per costruire un modello in cui intraprendere significhi crescita". Anche la proposta di legge in discussione al Cnel va in questa direzione: creare nuove condizioni perché il lavoro autonomo torni a essere motore di sviluppo e non segnale di fragilità.