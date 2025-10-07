Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto MarcheRiscaldamentoManifestazione ProPal vietataTurismo Emilia RomagnaGiornate Fai autunnoMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaIn nove anni perse 57mila partite Iva, allarme Cisl Romagna
7 ott 2025
REDAZIONE RIMINI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. In nove anni perse 57mila partite Iva, allarme Cisl Romagna

In nove anni perse 57mila partite Iva, allarme Cisl Romagna

Dal 2015 al 2024 l’Emilia-Romagna ha visto scomparire 56.968 partite Iva, pari a un calo del 16,8%. È quanto emerge...

Federica Ricci, segretaria regionale Felsa-Cisl, invita a non leggere il calo delle partite Iva solo come un segno di crisi, ma come un cambiamento

Federica Ricci, segretaria regionale Felsa-Cisl, invita a non leggere il calo delle partite Iva solo come un segno di crisi, ma come un cambiamento

Dal 2015 al 2024 l’Emilia-Romagna ha visto scomparire 56.968 partite Iva, pari a un calo del 16,8%. È quanto emerge da una ricerca della Cisl Romagna che parla di una vera e propria "emorragia silenziosa" del tessuto imprenditoriale locale, colpendo soprattutto artigiani e commercianti, i pilastri storici dell’economia territoriale.

In nove anni gli artigiani sono passati da 173.029 a 135.235, mentre i commercianti sono scesi da 166.409 a 147.235. Una contrazione che tocca in modo trasversale tutte le province romagnole. A Forlì-Cesena la diminuzione delle partite Iva raggiunge il 20,8%, scese da 32.844 a 27.125, con il comparto artigiano in sofferenza: da 17.385 a 13.646 unità. Nel riminese il calo è del 16%, con le partite Iva passate da 35.064 a 29.422, e ancora una volta gli artigiani pagano il prezzo più alto (da 14.045 a 10.908). A Ravenna la flessione è del 16,5%, da 27.520 a 22.977 attività, con gli artigiani in discesa da 13.568 a 10.788. "I dati – osserva Federica Ricci, segretaria regionale Felsa-Cisl – raccontano di una trasformazione profonda del lavoro autonomo. Dietro i numeri ci sono persone che spesso operano in solitudine". La riduzione, spiega, non va letta solo come segno di declino ma come indicatore di un cambiamento in atto: "La vera sfida è non lasciare nessuno solo, garantendo rappresentanza e tutele a chi sceglie di intraprendere la strada dell’autonomia".

In questa direzione, la Cisl indica strumenti come l’Iscro – l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps – come primo passo verso un sistema di welfare più equo. "Serve rafforzarla e renderla più accessibile – aggiunge Ricci – per costruire un modello in cui intraprendere significhi crescita". Anche la proposta di legge in discussione al Cnel va in questa direzione: creare nuove condizioni perché il lavoro autonomo torni a essere motore di sviluppo e non segnale di fragilità.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata