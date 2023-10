In ospedale e a fare la spesa grazie al Taxi amico: "Quest’anno abbiamo aiutato 1.500 persone"

Da oltre vent’anni accompagnano anziani, disabili e persone sole. Sono una risorsa davvero preziosa per i santarcangiolesi i volontari di Taxi amico, il servizio di trasporto per le persone in difficoltà organizzato dall’associazione ’Beato Simone’. Nei giorni scorsi i volontari si sono ritrovati per l’annuale pranzo sociale e hanno fatto un primo bilancio di questo 2023. "Di questo passo – spiegano dalla onlus, presieduta da Giulio Baschetti – concluderemo l’anno con 1.500 viaggi contro i 1.387 del 2022". I volontari di Taxi amico, che accompagna le persone a visite ed esami medici, in farmacia, a fare la spesa, sono in tutto oltre una trentina, di cui 21 autisti e 3 coordinatrici. "I primi viaggi li facevamo con le auto dei volontari, ci davano una mano anche don Sergio Matteini e Caterina Gambuti. Ora abbiamo diversi mezzi, attrezzati anche per il trasporto disabili". Durante il pranzo sociale consegnata la targa in memoria di Giuliano Spadazzi, che ha fatto il volontario nonostante la malattia che poi l’ha stroncato.