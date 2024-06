In ottomila ballano con Luciano a Riccione

Riccione - Una notte da sogno allo Space di Riccione. Alla fine sono state 8mila le persone che hanno potuto ballare e divertirsi con Luciano, protagonista della grande serata offerta ieri dalla nuova discoteca sulle colline riccionesi, inaugurata a inizio giugno. Ad aprire la serata ci ha pensato lo show di Tania Vulcano, da decenni protagonista delle notti di Ibiza. Poi, a mezzanotte, in console è arrivato Luciano, deejay e produttore di fama mondiale, con un’esibizione che ha riportato Riccione ai fasti di Vagabundos, il party da lui stesso creato che ha imperversato a Ibiza per molti anni. Un’esibizione che è stata un viaggio tra i suoi più grandi successi e ha fatto ballare il pubblico fino alle 4. “Quando alle prime luci del giorno la musica si è fermata – dicono dallo Space – ci abbiamo messo un po’ a ricordarci che siamo in Italia, dove evidentemente è possibile realizzare progetti di questo genere. Nessuno può dire se questa formula potrà durare, quello che è evidente è che si tratta di qualcosa di nuovo che si è affacciato a Riccione. E che fa terribilmente bene a tutti”.