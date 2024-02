In pensione Vestrucci, colonna della Sangiovesa

Se la Sangiovesa è uno dei ristoranti più famosi della Romagna, lo deve anche a lui. Perché Loris Vestrucci ha iniziato a lavorare qui praticamente da quando Manlio Maggioli aprì il locale, diventato tempio e custode delle nostre tradizioni culinarie. Vestrucci per 30 anni è stato il ‘signore’ della sala del ristorante di Santarcangelo. Un vero professionista dell’accoglienza, che ora va in pensione. Per questo la famiglia Maggioli e i colleghi hanno deciso di salutarlo pubblicamente, perché Loris è stato uno degli artefici del successo della Sangiovesa: "Sempre pacato, sorridente, sinceramente impegnato ad occuparsi dei clienti. Come scrisse anni fa Arrigo Cipriani, patron dell’Harry’s Bar e maestro dell’accoglienza, servire è soprattutto amare. Questo è un mestiere che chiede amore, sincerità e passione". Quelle doti che Vestrucci ha dimostrato nel corso della sua lunga carriera nel locale simbolo di Santarcangelo. "Loris a fine mese andrà in pensione – continua la famiglia Maggioli – e intendiamo salutarlo coinvolgendo tutta la comunità della Sangiovesa, erede di un patrimonio prezioso che lui lascia soprattutto con l’esempio di anni al servizio della clientela. Difficile immaginare la nostra osteria senza la sua figura, difficile anche continuare con lo stesso garbo e la stessa abnegazione. È una sfida affascinante, che impegna Patricia, Alice e Antonio in un mestiere d’altri tempi, pieno di umanità e discrezione. A loro – conclude la famiglia Maggioli – il testimone di quello ‘stile Loris’, fatto di poche parole e molta concretezza, di tanti equilibri che nessuno immagina e che però fanno la differenza".