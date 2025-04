In piazzale Ceccarini il concerto gratuito di Sergio Cammariere

Due giorni di festa da vivere in città tra musica, mercatini, mostre e momenti di spettacolo. Ieri mattina ha inaugurato la nuova mostra fotografica ‘Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr – I fotografi Magnum e le spiagge’ nei locali di Villa Mussolini. Sono stati esposti gli scatti iconici di otto fotografi della celebre agenzia. In occasione delle festività pasquali, domani resterà aperta dalle 10 alle 20. A Villa Lodi Fè prosegue ‘Lo Smanèt Easter Market’.

Oggi, nel pomeriggio, grande musica in piazzale Ceccarini con Sergio Cammariere Quartet in concerto. si parte alle 18 con Cammariere, artista capace di fondere con eleganza il jazz, la canzone d’autore e il lirismo mediterraneo. Domani l’attenzione si sposterà sulla terra, intesa come pianeta. La conferenza scenica di Alex Bellini sull’ambiente, in occasione dell’Earth Day prenderà il via con un giorno d’anticipo, quando alle 17 il divulgatore scientifico e ricercatore Bellini terrà una conferenza speciale dedicata al rapporto tra l’uomo e l’ambiente, in piazzale Ceccarini.

L’iniziativa proseguirà al martedì, sempre alla Granturismo con alle 17 lo spettacolo ‘La favola delle nuvole e del profumo’. Lo spettacolo, gratuito e aperto al pubblico, è organizzato da Arcipelago Ragazzi. Sempre martedì sarà tempo di musica e giovani voci in concerto per la Terra. Alle 19 alla chiesa Mater Admirabilis, ‘Vocincoro international. Benvenuto raggio di sole’ è il titolo del concerto che vedrà protagonisti il Coro Calicantus di Locarno, insieme ai cori riccionesi Le Allegre Note e Note in Crescendo.