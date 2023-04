In piazzale Roma oggi sfilano le ‘vecchie signore’

Sono uno dei simboli dell’italian style. Ambasciatrici dell’italianità nel mondo. Le mitiche Fiat 500 ed altre auto e moto storiche si danno appuntamento oggi in piazzale Roma a Riccione. Ad organizzare il raduno è il Fiat 500 Club Rimini in collaborazione con Auto Moto Storiche Rimini e Gina Dee Production. In piazzale Roma sfileranno le ‘Vecchie signore’, titolo della giornata che partirà alle 8,30 con le iscrizioni e la consegna dei gadget. Le vetture resteranno in esposizione per un paio d’ore fino a quando alle 10,30 partiranno per il tour cittadino con direzione Gabicce Monte dove è prevista una sosta per poi ripartire in direzione Misano Adriatico, dove è in programma il pranzo di gruppo. Sarà una passerella nella zona mare, eco degli anni d’oro della riviera. Per i ritardatari ci sarà la possibilità di iscriversi fino al raggiungimento del massimo di vetture consentito, ottanta. Ad accompagnare nella sfilata le storiche Fiat 500 ci saranno altri modelli quali la Bianchina, concepita come versione lussuosa della Fiat Nuova 500, ed ancora la Fiat 126 che doveva proseguire il successo della 500, e altre vetture del secolo scorso.