"In pista l’evoluzione elettrica dei bus"

Prove in pista con bus elettrici di ultima generazione. Ventiquattro autisti che oggi proveranno gli ultimi modelli che stanno rivoluzionando il trasporto su strada principalmente nelle grandi città. Tutto questo accade a Ibe driving experience, la manifestazione che si svolge al Misano world circuit ed è organizzata da Ieg. Rispetto a un anno fa l’iniziativa ha visto un raddoppio degli accrediti. "Ibe è cresciuta molto rispetto allo scorso anno – premette Alessandra Astolfi, global exhibition director della divisione Green&Technology di Ieg –. Si conferma così come la manifestazione di riferimento nell’area mediterranea per l’industria del trasporto collettivo e catalizzatore del cambiamento nell’ecosistema della mobilità sostenibile, attenta ai cambiamenti e alle opportunità che digitalizzazione e transizione energetica offrono al settore". Questa mattina si terrà il corso con gli autisti che proveranno in pista i nuovi mezzi messi a disposizione dalle case produttrici. "Saranno in pista per 4 ore – continua Astolfi –, unendo la componente teorica a quella pratica. Alla fine verrà rilasciato un attestato. L’iniziativa è importante perché i moderni mezzi elettrici hanno peculiarità molto diverse rispetto a quelli precedenti, ed anche la loro conduzione cambia. Viene modificata l’accelerazione, le informazioni date, la stessa conduzione, fino ad arrivare al livello di sicurezza e alla manutenzione. Sono autobus intelligenti e performanti. Servono autisti preparati".

Con i nuovi mezzi servono autisti ‘evoluti’, ed è questa la novità del corso voluto a Ibe. "Oggi nelle grandi città si sta investendo in modo significativo per il rinnovo delle flotte del Tpl con mezzi elettrici, a idrogeno fino ad arrivare al biometano. Da Milano a Bergamo, Ancona ,Bari, la stessa Roma, e tante altre città, si tende e a sostituire il 30% dei veicoli sfruttando le risorse del Pnrr. Il corso che proponiamo a Ibe è esportabile ad altre realtà che ne colgano l’importanza". A Ibe si guarda anche l’altra faccia della medaglia: l’evoluzione del meccanico alle prese con veicoli sempre più digitali. "Per questo motivo assieme a Start Romagna abbiamo messo a punto un progetto che consente a quattro istituti (due dei quali sono il Gobetti di Morciano e l’Alberti di Rimini, ndr) di portare i propri studenti a vivere una esperienza nuova. Le competenze che richiedono i nuovi mezzi pongono anche l’evoluzione della figura del meccanico. Sono i lavori del futuro". Meccanici ‘digitali’ e smart, e nuove opportunità di impiego, sono queste le leve su cui si agisce per raccontare ai ragazzi l’evoluzione di un’industria che richiede anche una trasformazione dei suoi protagonisti.

Andrea Oliva