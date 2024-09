In pista sole e vip. Riparte la MotoGp torna il pubblico tra mostre e tribune

Spettacolo in pista e vip tra box e paddock. Nei numeri non sarà il bis rispetto al Gran Premio record di un paio di settimane fa, ma a Misano è tornato il sereno. Anche la viabilità e i parcheggi sono tornati a disposizione rispettando il piano della viabilità originario, prima che il maltempo ci si mettesse di mezzo. Per capire se il sole ha riacceso anche la voglia di assistere alle gare di oggi bisognerà attendere i dati del pomeriggio, ma il traguardo prudenziale degli 80mila spettatori nei tre giorni non è più un miraggio. Intanto al Misano world circuit, per il Gran Premio dell’Emilia Romagna si è rivisto lo spettacolo dentro e fuori la pista. La gara Sprint con la vittoria di Bagnaia ha riacceso il duello con Jorge Martin in attesa del ritorno di Marquez, vincitore due settimane fa, tenterà di concedere il bis.

Ai box parata di vip, da Elia Viviani, campione del ciclismo su pista, a cui è toccato l’onore di sventolare la bandiera a scacchi della Sprint Race, al cantante Francesco Renga passando per tanti altri volti conosciuti. Agli appassionati di motociclismo non è passata inosservata la presenza di Kevin Shwanz e Max Biaggi. Sono voluti essere a Misano anche il conduttore Federico Quaranta, l’attore e speaker radiofonico Paolo Noise, la ‘iettatrice’ di Avanti un altro, Giorgia Pianta, lo chef e conduttore Alessandro Borghese e il cantante Babis Stokas, uno dei fondatori della band greca Pyx Lax.

Ieri è stata inaugurata una installazione permanete per ricordare il premio Compasso d’oro vinto tre mesi fa da Aldo Drudi e dal Misano world circuit. "E’ in corso un programma di promozione delle opere premiate in tutto il mondo e questo progetto che ha colpito la giuria per originalità e qualità ne fa parte - ha detto Drudi -. Ora appuntamento all’Expo di Osaka".

Distante dalla pista, Nadia Padovani, ceo del Team Gresini e moglie dell’indimenticato Fausto, ha voluto realizzare un momento riservato alle donne. Un gruppo di imprenditrici del territorio è stato ospitato dal team Gresini. Dopo un paddock tour le partecipanti si sono sfidate in un torneo di padel alla Mwc padel arena.

Oggi lo spettacolo prosegue in pista, ma attenzione agli orari. Tutte le competizioni, dalla Moto3 passando per la Moto2 fino alla MotoGp sono state anticipate di un’ora. Una esigenza che a quanto pare deriva dall’evitare il sovrapporsi sui media internazionali della gara di MotoGp con la Formula 1 a Singapore. Dunque semaforo verde alle 13 per Bagnaia e colleghi.

In circuito, alla Mwc square, Garage 51 prosegue la mostra sul genio di Massimo Tamburini. Oggi saranno presenti la figlia Simona e Livio Lodi, curatore del Museo Ducati.

Tutto è pronto per accogliere il pubblico per il gran finale. Ad accompagnare i tifosi in circuito c’è l’ormai consolidato piano della viabilità che è tornato all’origine senza le modifiche apportate venerdì per le conseguenze del maltempo che avevano reso impraticabili diversi parcheggi.

Andrea Oliva