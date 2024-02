"In pochi mesi spariranno quaranta tralicci"

Forte accelerata sull’interramento dell’elettrodotto di Riccione, atteso da oltre vent’anni. I lavori che interessano l’ "Anello 132 kV Rimini – Riccione" partiranno in marzo, cominciando da viale Giovanni da Verazzano. E’ stato stabilito venerdì durante l’incontro tra i tecnici di Terna, ente gestore della rete elettrica nazionale, e quelli del Comune, presente l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola, che per l’occasione ha chiesto alla stessa Terna di elaborare un secondo progetto per interrare anche i due rami rimasti esclusi da questo primo intervento. Si tratta di quelli periferici che attraversano Fontanelle e la parte alta di San Lorenzo, dove i cavi elettrici passano sui tetti di decine di case palazzine e siti sensibili, sostenuti da tralicci installati a ridosso delle abitazioni e in qualche caso addirittura nei giardini privati. Problema che gli anni scorsi ha sollevato non poche proteste sfociate in petizioni sottoscritte da centinaia di abitanti. Su tutto l’incubo degli effetti provocati dall’elettromagnetismo. A Fontanelle occorrerebbe intervenire per un chilometro e mezzo da viale Giovanni da Verazzano a viale Marsala, passando per i viali Limentani e Sicilia.

"Dopo vent’anni finalmente l’opera decolla, i lavori d’interramento partiranno in anticipo, i primi di marzo _ conferma Imola _. Come previsto dal progetto esecutivo elaborato e presentatoci nel fine settimana dai tecnici di Terna, entro un anno e mezzo a Riccione verranno eliminati anche quaranta tralicci. I cantieri interesseranno un tracciato sotterraneo dove passeranno sei chilometri di cavo. Realizzato questo lavoro, verranno demolite le vecchie linee aeree, che ora scorrono lungo 9 chilometri, sostenuti dai quaranta tralicci. La nuova prima linea dell’elettrodotto partirà dalla nuova stazione elettrica (tra il sottopasso di viale Giovanni da Verazzano e viale XIX ottobre) e si svilupperà in prevalenza sotto la strada. Proseguirà quindi verso est lungo la Flaminia per poi risalire in viale Sardegna. Continuerà in viale Toscana e, dopo la rotatoria dei cavalli, in viale Berlinguer arriverà in viale Empoli, dove si allaccerà alla cabina primaria di Riccione, vicino al centro Jimmy Monaco. La seconda linea partirà dalla stessa stazione elettrica, attraverserà il parco di viale Ortona per poi proseguire nella parte alta di Riccione sotto i viali Caprera, Sardegna, Ascoli Piceno e Tirreno. Attraverserà quindi l’autostrada al km 135 e proseguirà in parallelo all’A14 su terreno agricolo per poi imboccare viale Pennabilli. Dopo le rotatorie di viale Montefeltro proseguirà nei viali Colombarina e Vivaldi per poi attraversare via della Repubblica e via Arturo Toscanini fino al nuovo sostegno aereo di Sant’Andrea in Besanigo nel comune di Coriano. A Riccione è previsto anche il rinnovo della stazione elettrica tuttora in funzione, "verrà attivato un nuovo impianto in blindato, tecnologia che _ spiega Imola _ consente di integrare l’infrastruttura elettrica esistente senza impegnare ulteriori superfici. Si giungerà così alla soluzione finale che tutti quanti attendavamo con ansia soprattutto per la riduzione dei temutissimi campi elettromagnetici generati dai cavi delle due linee. I costi saranno tutti a carico di Terna. Nel frattempo abbiamo chiesto di elaborare i progetti per le zone di Fontanelle e San Lorenzo".

Nives Concolino