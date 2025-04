In politica serve anche il telepass

Renata Tosi è stata nominata nel cda di Autostrade per l’Italia. Complimenti. L’ex sindaca di Riccione ha dichiarato di "sentirsi onorata" per il prestigioso incarico, dovuto a suo dire all’"esperienza" maturata sul campo e all’"apprezzamento" da parte di "tutta la politica" a Roma. Della qualcosa nessuno dubita, essendo le nomine di tale portata riferite alla ristretta cerchia dei partiti. Dal Pd hanno fatto notare che Tosi non è proprio un’esperta in materia di conglomerati bituminosi, e che quindi il suo incarico è frutto esclusivamente di quelle ottime "relazioni" romane. Nulla di strano, così va il mondo. Conferma che nella vita può essere utile avere il telepass. Politico.