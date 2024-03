In prima fila per l’inclusione. Azienda verso la parità di genere

Le donne sono appena il 14% sul totale dei dipendenti, eppure rappresentano la struttura portante dell’azienda. A dirlo è la Eco Demolizioni di Rimini. E non è la solita frase fatta in occasione dell’8 marzo, perché l’azienda annuncia anche di avere intrapreso qualche giorno fa il percorso per ottenere la certificazione sulla parità di genere, nonostante la rappresentanza tra i sessi sia decisamente sbilanciata al maschile: su 150 dipendenti le donne sono solo 21. Un gap fisiologico vista la natura stessa del lavoro, in quanto la Eco Demolizioni è uno dei major player nel campo infrastrutturale e delle grandi demolizioni. Eppure la professionalità al femminile ha un peso importante nelle dinamiche di questa realtà, che ha sentito comunque la necessità di tutelarsi rispetto ad ogni forma di gender gap. "In Eco Demolizioni le donne sono una minoranza per questioni legate alla tipicità del nostro lavoro – dice la proprietà - ma rivestono un ruolo fondamentale".