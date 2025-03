In primavera sbocciano i mercatini

A Rimini sbocciano i mercatini. La domenica prima di Pasqua si tiene la tradizionale Fiera di Primavera, quest’anno il 13 aprile. L’evento offre un’ampia selezione di prodotti non alimentari, con un settore dedicato a piante e fiori. La prossima domenica si tiene Rimini Antiqua, la mostra mercato in piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di corso d’Augusto. Una domenica al mese la creatività è in mostra con Artigiani al Centro, dedicata a creatività e design con artigiani e creatori locali che presentano le loro opere, realizzate utilizzando legni, metalli, tessuti e materiali riciclati. Un appuntamento speciale è rappresentato da Domeniche ad Arte, mercato in centro storico dedicato all’artigianato e all’hobbistica locale, curata dall’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli. Il giovedì invece è la volta dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa da Sgr e realizzata in collaborazione con Cia e Coldiretti. Ai consumatori attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del territorio. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente. Orario dalle 7.30 alle 13.30. Tutti i venerdì nfine il Mercato dei produttori agricoli che si svolge nell’area a lato del parcheggio Tiberio. Qui si possono trovare i migliori prodotti di stagione del territorio e acquistare ortaggi, frutta, prodotti biologici, formaggi, salumi, olio, vino, miele e confetture dei produttori agricoli della provincia di Rimini e comuni limitrofi. Una ventina di banchi per una spesa ‘contadina’ fatta direttamente in città. Orario dalle 7 alle 13.