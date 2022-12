In Pronto soccorso trenta ’assenze’

Trenta. E il conto resta aperto. È questo il saldo più aggiornato sul numero di camici bianchi di cui avrebbero ancora bisogno i reparti di Pronto soccorso e medicina d’urgenza del territorio riminese, secondo i numeri forniti dalla Cgil. Nello specifico, si parla di ancora almeno 11 medici che mancano all’appello rispetto al fabbisogno di organico del presidio. Questo nonostante i più recenti arrivi, al netto degli ultimi pensionamenti. Cinque sono invece quelli che mancano all’ospedale di Riccione, quattro per il Pronto soccorso di Santarcangelo, altrettanti a Novafeltria e ben altri 6 medici per il 118. 118 che inoltre dall’inizio del 2023 dovrà fare a meno anche dell’automedica di Rimini, che sarà tolta, ma al netto di "un potenziamento dell’elisoccorso", così l’Ausl Romagna.

Vuoti in organico che persistono insomma nonostante continui bandi e assunzioni da parte dell’Azienda e che nel ricercare il proprio vulnus devono guardarsi indietro, a "anni di tagli continui alla sanità pubblica – così Cristian Lucarelli della Fp-Cgil – che non consentono di avere adeguata programmazione, ma solo di tamponare come si può, facendo lo slalom sui limiti che anche in questo senso ci sono". Dal numero chiuso alla scuola di Medicina che fa da imbuto ai giovani professionisti del futuro, all’impossibilità di assumere gli specializzandi. "Ma ci sono anche problemi strutturali dei Pronto soccorso – conclude Lucarelli –. Molti presidi non sono più disposti secondo le necessità e i volumi di pazienti. Per esempio, in estate a Rimini avevamo gl ispazi dell’ortopedia dedicati alla gestione dei pazienti. Ora non ci sono più, ma è chiaro che un’architettura più ampia favorirebbe il lavoro al netto delle problematiche funzionali connesse alla carenza di medici".