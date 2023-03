In quaranta a tavola per Centro21

Posti limitati, ma alla fine a tavola si sono seduti in tanti. Quella dell’agenzia di comunicazione Retorica doveva essere una semplice cena tra colleghi con l’intenzione di offrire infine un regolo a Centro21 grazie all’incasso. Ma l’effetto che riesce a generare la realtà riccionese, che accoglie e sostiene i ragazzi con sindrome di Down nel loro percorso di vita verso l’autonomia, è tale che i posti a tavola non sono bastati.

L’iniziativa ‘Dicci una cosa bella’ si è tenuta al Birrificio Noiz ed ha visto partecipare oltre quaranta persone tra amici e clienti. Tutti assieme per fare un regalo a Centro21.

"Abbiamo pensato: perché anziché dirci una cosa bella non la facciamo tutti insieme?" racconta Alex Bianchi, uno dei tre soci fondatori di Retorica insieme ad Alex Alessandrini ed Elena Mantovani. A fronte di una quota di partecipazione di 20 euro a persona, devoluta a Cuore21, è stato offerto un menù a base di taglieri, pizza e ovviamente birra, e una t-shirt ricordo della serata. Anche per ogni birra extra consumata, Noiz ha deciso di donare un euro a Cuore21.

"I posti erano limitati e non ci aspettavamo un’affluenza tale – spiega Alex Bianchi –. Evidentemente, anche se a volte il mondo sembra dirci il contrario, c’è ancora tanta voglia di cose belle".