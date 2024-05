In quattrocento arrivano da tutta Europa per l’hockey subacqueo

In 400 da tutta Europa per giocare a hockey subacqueo allo stadio del nuoto di Riccione. Domani e domenica le squadre arriveranno in città per partecipare alla 22esima edizione del torneo internazionale di hockey subacqueo, con l’organizzazione dell’associazione Subacquea Gian Neri di Riccione. Si sfideranno 33 squadre maschili e femminili che in apnea cercheranno di mandare in rete un disco di metallo rivestito di plastica di circa un chilo e trecento grammi. Le squadre di hockey sono formate da 10 giocatori.