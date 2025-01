In radio le ‘Riminiscenze’ di Chiara Raggi

Un viaggio radiofonico attraverso le bellezze di Rimini. Con Riminiscenze. Itinerari sonori sulle tracce di una città tutta da scoprire e riscoprire, la musicista Chiara Raggi porterà sulle reti radiofoniche svizzere i segreti della sua città. La cantautrice riminese sarà in onda da lunedì fino al 14 febbraio sulla Rete Due della Rsi Radiotelevisione svizzera per parlare della sua città. Una Rimini inedita, quel di più, il valore aggiunto, confezionato in un percorso che porterà il pubblico tra racconti storici, aneddoti folcloristici, scene di film cult, storie di passioni letterarie, santi e misteri. Il programma verrà presentato in anteprima oggi alle 17 nella sala degli Arazzi del Museo della città da Chiara Raggi insieme a Sergio Albertoni, produttore della RSI Radiotelevisione Svizzera. La presentazione sarà moderata dalla scrittrice e giornalista Lia Celi e interverranno anche Sara Jane Ghiotti, Daniele Maggioli, Massimo Marches e Annalisa Teodorani. Sull’emittente svizzera andrà in onda una generosa manciata di riminesità in cui il filo conduttore sarà ovviamente la musica, l’altra grande protagonista insieme alla città. In ogni puntata, infatti, oltre ad ascolti che vanno da Nicola Piovani a Noa, da Elvis Costello ad Annie Sofie von Otter, da Nino Rota al Quartetto Cetra, a Mancinelli e Debussy, non mancheranno le canzoni di artisti e artiste riminesi che con la loro musica e con la loro storia musicale disegnano Rimini e parte del suo tessuto culturale. Non mancheranno i successi di Daniele Maggioli, Laura Benvenuti, Massimo Marches, Sara Jane Ghiotti, Braschi, Niconote, Elisa Genghini, Simone Zanchini e tanti altri ancora.

f. t.