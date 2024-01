In reparto le cartoline delle vacanze. Una ‘cura’ per medici e infermieri

"Una competizione tra le cartoline migliori, in carta e colori come una volta, per migliorare il clima lavorativo in un reparto medico": così esordiscono medici ed infermieri del reparto di medicina di Cattolica per spiegare l’organizzazione del concorso, con tanto di premi, interno al nosocomio della Regina. "Si è trattato – spiega il dottor Andrea Salemi, tra i sostenitori dell’iniziativa – di una proposta rivolta a tutto il personale del reparto con l’intenzione di provare a migliorare il clima lavorativo e i rapporti interpersonali, attraverso una scherzosa competizione ma certamente anche come un’occasione di amicizia e condivisione degli spazi lavorativi". Tutto questo in un clima di empatia e dialogo: "Infermieri, oss e medici sono stati invitati a mandare numerose e colorate cartoline cartacee dai luoghi delle loro vacanze attraverso il tradizionale servizio di posta, come si usava anni fa nel periodo che ancora non conosceva l’arrivo del digitale e degli smartphone. I tanti partecipanti sono stati incentivati pure da tre premi, anche un po’ misteriosi: definiti per volare, per viaggiare, per sognare. E proprio in questi giorni di inizio 2024 si è conclusa l’iniziativa, con le votazioni effettuate con tanto di vera e propria urna e schede elettorali ufficiali, c’è poi stata l’assegnazione dei 3 premi". Un simpatico gioco che ha visto condividere un momento di serenità ed amicizia a chi è vicino ogni giorno ai malati ed al loro dolore, e condivide spazi, vita e tante emozioni: "L’esperienza è servita a vivacizzare e rendere più piacevole il nostro ambiente di lavoro – conclude il dottore – purtroppo a volte appesantito negli ultimi anni anche dalla carenza di personale. I tre premi misteriosi, che hanno stimolato l’iniziativa nei mesi scorsi aumentando pure la curiosità di tutti, erano alla fine semplicemente un puzzle con la foto di un castello da sogno (3° premio), un aquilone (2° premio) e un mappamondo luminoso (1° premio)".

Luca Pizzagalli