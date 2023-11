In Repubblica 12.900 chili di cibo donati

Oltre 7mila tonnellate di prodotti raccolti durante la giornata nazionale della Colletta alimentare. Colletta alla quale hanno aderito 11.800 supermercati (+ 6% sul 2022) e oltre 140.000 volontari. E anche San Marino ha fatto come sempre la sua parte. Sul Titano hanno aderito alla colletta 19 supermercati e negozi alimentari e oltre 200 volontari che hanno raccolto 12.900 kg (+8% rispetto alla scorsa edizione) grazie alla generosità di oltre 5.000 donatori sammarinesi. I prodotti donati, tra quelli che Banco Alimentare fa più fatica a reperire nella sua attività quotidiana di recupero delle eccedenze, nelle prossime settimane saranno distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate (mense per i poveri, case- famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che sostengono circa 1.700.000 persone. "A tutti quelli che hanno donato – scrivono gli organizzatori – va un grazie particolare perché con il loro impegno e il loro sacrificio hanno reso possibile il manifestarsi di una così grande condivisione e solidarietà".