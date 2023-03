In ritardo i lavori in via Scalone

Al via i lavori per potenziare l’illuminazione in via Scalone a Santarcangelo. I lavori per la realizzazione di infrastrutture e reti elettriche propedeutiche alla riqualificazione dell’illuminazione inizieranno la prossima settimana. Inizialmente programmato per la metà di marzo, l’intervento è stato posticipato per ragioni organizzative. Da lunedì 27 marzo fino al 28 aprile, dalle 8 alle 18, il cantiere interesserà tratti di via Scalone che saranno via via percorribili a senso unico alternato regolato da un semaforo temporaneo o - se necessario - da movieri. Su entrambi i lati della strada sarà vietata la sosta. Garantito un percorso in sicurezza per pedoni e ciclisti.