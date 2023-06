In Riviera per cercare lavoro, ma si mette a rubare

Giovane malvivente dalle mani di velluto mette a segno un furto dietro l’altro in ‘salotto’, prima di essere acciuffato dai carabinieri. È accaduto sabato scorso, quando un 19enne marocchino è finito nella rete dei militari della compagnia di Riccione. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando il titolare di una boutique in viale Ceccarini ha contattato gli uomini dell’Arma per segnalare che un giovane straniero era appena fuggito dopo aver rubato alcuni vestiti dal negozio. Sul posto è intervenuta una pattuglia del radiomobile che ha iniziato a perlustrare la zona. Tempo pochi minuti, e il 19enne è stato pizzicato dai carabinieri. Addosso aveva ancora la refurtiva sottratta poco prima dalla boutique. I militari lo hanno quindi accompagnato in caserma per l’identificazione. Perquisendo lo zainetto che il giovane aveva con sé, non sono però mancate le sorprese. Dentro infatti c’erano un paio di pantaloncini sottratti in un’altra boutique, due telefoni cellulari, una carta di credito, contanti e 40 grammi di hashish. Si è poi scoperto che la refurtiva apparteneva ad una turista nordueropea. Poche ore prima, la ragazza aveva lasciato la sua roba incustodita sulla spiaggia mentre si godeva la bella giornata di sole: il ladro si era avvicinato di soppiatto ed era riuscito a portargliela via senza farsi scoprire. Non contento, aveva quindi deciso di iniziare a saccheggiare i negozi della Perla Verde. Inoltre aveva utilizzato la carta di credito in maniera fraudolenta per comprare un gelato. Ieri mattina, il 19enne è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove è stato processato per direttissima. Si è giustificato sostenendo di essere arrivato in Riviera per cercare lavoro, ma di essere affetto da problemi di natura psichiatrica. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di dimora nella provincia di Rimini.