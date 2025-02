In sala con l’audiodescrizione: strumento di grande importanza

In principio c’era la pagina 777 del Televideo. Poi sono arrivati i tecnici Lis, la lingua italiana dei segni, ora il progetto ‘Teatro No Limits’ che permette la piena inclusione in numerosi teatri dell’Emilia Romagna. Durante lo spettacolo ‘Il Risveglio’ anche noi giovani reporter abbiamo potuto usufruire dell’audiodescrizione, insieme alle persone non vedenti o ipovedenti presenti in sala. Le audiodescrizioni, realizzate da un’operatrice in regia tramite una radiolina e cuffie wireless, restituiscono scenografia, costumi, luci e azioni. Questo lavoro richiede precisione tecnica, sensibilità artistica e il superamento del punto di vista soggettivo. Al termine della rappresentazione abbiamo incontrato chi aveva prenotato l’audiodescrizione insieme alla poltroncina. I loro sorrisi e parole hanno testimoniato l’impatto positivo sulla vita di persone finalmente libere di seguire uno spettacolo attivamente e consapevolmente. Per chi non è a conoscenza, la Rai ha realizzato la pagina Rai Easy Web dove c’è guida e archivio di telegiornali, trasmissioni, musica e spettacoli che mettono a disposizione audiodescrizioni, sottotitoli, servizi Lis e multimediali (in foto gli autori dell’articolo).

Martina Arcangeli, Denise Bitca e Gianluca Leardini Classe V S Liceo Scienze Umane - Morciano Coordinamento Centro Diego Fabbri di Forlì