In ‘salotto’ arrivano le casette: "Villaggio allestito in tempi record"

"Abbiamo allestito a tempo record un villaggio con le casette di alto livello qualitativo". Maurizio Metto e il consorzio di viale Ceccarini, gonfiano il petto in attesa del taglio del nastro del villaggio natalizio atteso domani. Le casette, senza il Consorzio, non si sarebbero potute realizzare. Il Comune non aveva i tempi tecnici per realizzare il bando. Così ci ha pensato il Consorzio. Il Riccione Christmas Food Experience porterà una dozzina di casette lungo viale Ceccarini, come accadeva un tempo e diversamente da quanto visto un anno fa quando vennero allestite a ridosso dei Giardini Montanari. "Abbiamo privilegiato gli operatori locali andando a costituire un’offerta complessiva che siamo convinti soddisferà i visitatori. Si è voluto considerare la qualità dei prodotti, in primo luogo quelli locali. Ci sarannno street food, aperitivi e offerte sfiziose, dolci tipici e di pasticceria, e tanto altro". Non sempre nell’allestimento tutto è filato liscio. A casette già sistemate e con gli operatori che le stavano attrezzando, in settimana l’amministrazione ne ha voluto spostare alcune con un camion dotato di braccio elevatore (ordinanza 1163).

"Come Consorzio abbiamo anche fatto realizzare un allestimento luminoso a tema ai Giardini Montanari attorno alle giostre, con i personaggi amati dai bambini" chiude Metto.