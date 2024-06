"In ‘salotto’ bazar e bagni murati per le commesse"

La deriva del ‘salotto’. Dai negozi di caramelle ai cumuli di scatoloni abbandonati in bella vista fino ad arrivare ai bagni murati. "Sappiamo per certo che esistono negozi che hanno murato il bagno. Se le commesse hanno una necessità devono chiedere ospitalità altrove. Non è possibile e non è nemmeno legale. Ma chi deve intervenire per gli accertamenti del caso dov’è?". Ad aggiungere un nuovo caso alla condizione del commercio in centro è Stefano Paolini, consigliere di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito. "Povero viale Ceccarini, come ti hanno ridotto" riprende Paolini facendo la lista dei problemi: "Quelli relativi alla sicurezza persistono in attesa della divina provvidenza, ma ora si aggiungono autorizzazioni di aperture concesse senza il minimo criterio approfittando di una legge Bersani che consente al settore non alimentare di fare ciò che vuole. Prima che diventi una casbah, il ‘salotto’ va preservato dagli assalti: al posto di Bata calzature vediamo sorgere un negozio di caramelle e dolciumi in stile minimarket". Serve un piano del commercio e limitazioni ben precise sulle tipologie merceologiche. È quello che chiede Fdi, "ma bisogna fare in fretta". Tra le richieste c’è quella di "limitare la metrature degli esercizi, proponendo incentivi ai proprietari privilegiando determinate tipologie di attività". Tutti vogliono un regolamento con paletti chiari, e il consigliere della Lega Elena Raffaelli chiede: "Dov’è finito quello a cui avevo lavorato da assessore? Quel testo aveva appena iniziato la fase di verifica in Soprintendenza quando si è insediata la giunta Angelini. Da allora c’è stato il buio assoluto. Sarebbe un errore senza ritorno consentire l’insediamento di esercizi purchessia ritardando, forse volutamente, la redazione di un regolamento ad hoc. L’obiettivo è arginare degrado e perdita di competitività mantenendo vivo con adeguati sostegni e progetti l’appeal della Riccione degli anni d’oro".

A chiedere impegno e interventi è anche Confesercenti. Per il presidente Fabrizio Vagnini la situazione attuale non è figlia di Riccione, ma di una crisi strutturale e nazionale. "Servono misure eccezionali per cercare di fermare questa deriva, come ripristinare la cedolare secca sugli affitti, e sicuramente servono più controlli, fiscali, sanitari e sul decoro". L’origine della crisi va ricercata, per Vagnini, nella liberalizzazione Bersani, poi è arrivato il Covid che ha alimentato il commercio online, mentre i canoni degli affitti "non si sono abbassati. In questo scenario di regressione, pur di affittare, i proprietari affittano a chiunque". Una delle risposte può arrivare dal tavolo tra Comune e categorie per la stesura del tanto atteso regolamento sulla presenza delle attività in centro.

Andrea Oliva