In ‘salotto’ parte l’operazione anti-caduta

"Chi sceglie Riccione per le sue vacanze non può essere costretto a passeggiare con lo sguardo sempre rivolto a terra per non finire in ospedale". I commercianti lo hanno detto per anni. Oggi queste stesse parole le pronuncia la sindaca Daniela Angelini mentre gli operai sbarcano in centro per togliere i mattoncini della pavimentazione e ripianare gli avvallamenti che rendono viale Ceccarini e dintorni un terno al lotto, anche senza tacchi. Non si tratta di mettere a posto qualche buca o mattoncino rialzato. L’intervento che verrà realizzato da Geat è di quelli pesanti anche per il bilancio. Livellare il centro significa spendere 330mila euro, Iva compresa. "Non si tratta di un intervento definitivo ma necessario - premette Fabio Galli, presidente di Geat -. L’area interessata è quella di viale Ceccarini, da viale Milano al sottopasso, da cui partiremo per essere pronti entro Pasqua, ma comprende anche i tratti di viale Dante da viale Ceccarini fino al Palazzo del Turismo e di viale Gramsci fino a viale Corridoni".

I numeri aiutano a capire la mole del lavoro da fare. Il cantiere interesserà una superficie di circa 2.800 metri quadrati. L’area dell’isola pedonale è ampia circa 18mila metri quadrati. Tradotto significa che quasi un sesto di tutta la superficie è a rischio caduta. Vista la superficie interessata, un cantiere unico rischierebbe di murare i negozianti dentro le proprie vetrine, finendo per essere un problema anche per gli incassi. "Verrà realizzato un cantiere per volta - riprende Galli - così da ridurre il disagio in prossimità delle attività commerciali. Inevitabilmente, dovremo tenere conto delle condizioni meteorologiche che potranno condizionare i tempi di intervento: l’obiettivo è chiudere i cantieri entro Pasqua". Le aree di cantiere saranno protette da transenne alte un metro così da permettere la fruibilità da parte degli utenti delle attività commerciali, garantendone la visibilità dei negozi. Si partirà da viale Milano procedendo sul lato nord fino al sottopasso. Poi i ‘mini’ cantieri proseguiranno in direzione mare sul lato sud. Con la pavimentazione sarà saggiata anche la salute di 37 pini. Sono iniziate sempre ieri le prove di trazione per valutarne le condizioni di stabilità. "Le prove - chiude l’assessore Christian Andruccioli - saranno ripetute al termine dei lavori, entro l’inverno".

Andrea Oliva