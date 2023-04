"In ‘salotto’ servono altri due mesi di lavori"

In ‘salotto’ il cantiere non si ferma. Altri due mesi di lavori. La sistemazione della pavimentazione nella zona di viale Ceccarini doveva terminare entro il ponte pasquale. E così è avvenuto con il viale che ha visto interventi su un’ampia porzione di pavimentazione in autobloccanti danneggiata nel corso del tempo dalle radici dei pini. Ammalorate e a tratti ridotte in pezzi anche parti della pavimentazione in pietra, con i rattoppi che non sempre hanno incontrato il gusto degli operatori. Fatto sta che questa prima parte dei lavori, che ha riguardato anche la rampa di accesso al sottopasso pedonale e la sostituzione delle lastre in pietra in viale Virgilio, si è conclusa entro la Pasqua. Ma lunedì il cantiere riparte. E questa volta interesserà viale Dante, nel tratto compreso tra viale Ceccarini e piazzale Ceccarini, e viale Gramsci tra viale Ceccarini e viale Corridoni. "In quest’ultimo tratto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – si era già intervenuti prima della Pasqua per sistemare la pavimentazione in mattoncini autobloccanti. Ma la parte in pietra è danneggiata e non potevamo lasciarla in questo stato. Dovremo quindi intervenire per ripristinare le superfici". Ancora operai e ancora transenne per limitare il passaggio delle persone per poter ripristinare le parti in pietra distrutte dal tempo. Questa è solo una parte del cantiere che dovrà riprendere. Il mese prossimo, dopo il ponte del primo maggio, il Comune intende intervenire in modo pesante su viale Dante nel tratto che va da viale Ceccarini al palazzo del Turismo. "Anche in questo caso ci sono aree che necessitano di lavori sulla pavimentazione, ma nel tratto in considerazione larga parte della superficie è privata. Sarà necessario trovare un punto di incontro con i proprietari per poter organizzare le operazioni del cantiere su tutto il viale e non solo per la parte pubblica. Purtroppo le problematiche sulla pavimentazione sono accentuate nelle aree private". Le operazioni dovranno procedere velocemente perché in maggio la stagione sarà avviata e la giunta vuole far trovare la città pronta per il ponte del 2 giugno. "È necessario completare il cantiere per quella data così da avere la pavimentazione ripristinata e nessun cantiere aperto" chiude Imola.

Andrea Oliva