In scena c’è Linus: "Un grande racconto autobiografico in musica"

Le canzoni. Note che rimandano ad aneddoti di musicisti e personaggi finendo per divenire il pretesto per raccontare spaccati di vita vissuta. Linus arriva domani sera (ore 21) al Teatro Galli con il suo Radio Linetti live. Dall’annuncio del tour che avrebbe toccato anche Rimini, i biglietti sono andati sold out in pochi giorni. Sarà un Linus in versione one man show. Sul palco ci sarà lui, con un bagaglio di ricordi che emergono assieme alle canzoni quasi fosse un incredibile juke box di aneddoti e curiosità. Il nome ricorda il piccolo programma radiofonico casalingo durante il lockdown, con Radio Linetti diventato sinonimo di bella musica.

Linus, cosa accadrà sul palco del Galli?

"Innanzitutto non si balla, non è una discoteca (sorride). Ci saranno i dischi, la musica, ma divengono dei pretesti per ricordare cose, curiosità, persone in quello che in fondo è un grande racconto autobiografico. Nel corso del tempo ho intervistato tanti personaggi, poi ci sono gli amici, ognuno è un ricordo importante".

Tutto attorno a lei.

"Devo dire che inizialmente avevo molto pudore nel fare una cosa di questo tipo..."

Quando le è venuta l’idea?

"Circa cinque anni fa, quando ho avuto modo di vedere gli spettacoli realizzati da Bruce Springsteen a New York. Fece una cosa simile portando a teatro se stesso e i suoi racconti. E ogni sera il teatro era pieno. C’erano 500 persone sedute ad ascoltarlo. Poi prendeva anche la chitarra e si metteva a cantare. Ecco io li non ci posso arrivare, ma un amico mi ha detto: perché non far scorrere il racconto usando i dischi, la musica?".

Ed è stato subito un successo.

"Lo scorso anno abbiamo fatto diverse date a Milano e sono andate molto bene, così abbiamo pensato di portare lo spettacolo in tour. E devo dire che sta andando molto bene. Anche lo spettacolo di Rimini è andato sold out in pochi giorni. Il teatro non è grandissimo, tiene circa 700 posti, ma in altre occasioni, a Genova ad esempio, c’erano 1.400 persone".

Soddisfatto?

"Molto, perché hai modo di vedere gli ascoltatori, di condividere con loro una serata e alla fine dello spettacolo la cosa più complicata è andare via".

Come cambiano le serate a seconda dei luoghi in cui si trova?

"C’è un canovaccio centrale, anche perché chi mi segue in regia deve sapere cosa fare. Ma c’è un venti per cento di improvvisazione".

Arrivando a Rimini quando conteranno i ricordi che ha di Riccione e della Riviera?

"Qualcosa di tutto questo ci sarà. C’è tanto della mia vita qui: mia moglie, i figli. Quaranta estati sulle spalle".

Andrea Oliva