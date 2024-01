In sella con De Luigi e Accorsi:: "Il nostro road movie in Romagna"

A distanza di un anno Fabio De Luigi torna sul grande schermo con 50 Km all’ora, road movie che lo vede protagonista insieme a Stefano Accorsi. È il terzo film per De Luigi dietro la macchina. L’attore e regista di Santarcangelo presenterà la pellicola con un doppio appuntamento nei cinema Giometti domani, giorno in cui uscirà in tutte le sale. Alle 20,30 sarà al Cinepalace a Riccione, alle 22 alla Multiplex Le Befane di Rimini. L’avvincente storia di 50 Km all’ora si dipana lungo il viaggio che i due fratelli fanno in motorino attraverso l’Emilia Romagna, passando per le zone alluvionate fino alla costa. Tra ricordi e rancori passati affrontano il viaggio per portare le ceneri del padre accanto a quelle della moglie. Nel cast anche Paolo Cevoli, invitato alla serata, Alessandro Haber, Vito e Marina Massironi.

Come accaduto l’anno scorso con Tre di troppo, anche questo nuovo film debutta a gennaio...

"È diventata una tradizione ormai – sorride De Luigi – Un anno fa Tre di troppo è uscito il primo gennaio ed è stato il viatico per un bel successo. Spero che anche stavolta, dopo mesi di lavoro, ci sia tanta gente. Sarà l’occasione per incontrarci e salutarci".

Perché ha scelto di girarlo in Emilia Romagna?

"Perché è tutto ambientato nella nostra regione. Raccontiamo la storia di due fratelli, Rocco e Guido, che compiono un viaggio sgangherato con due motorini datati quanto loro. Un viaggio che parte dal monte Cimone fino ad arrivare alla Riviera". Un road movie su due ruote...

"Su due motorini elaborati, come si diceva ai miei tempi, un telaio di Ciao e quello di un Califfone degli anni ’80, ovvero i veicoli con i quali da ragazzini ci eravamo ripromessi di fare un viaggio. In quegli anni ancora il motorino era il mezzo più utilizzato dopo la bicicletta. Era un po’ il simbolo di quella cosa che poteva portarti ovunque".

Ci anticipa qualcosa della trama del film?

"Dopo tanti anni in cui ci eravamo persi di vista, io (Rocco) e Stefano Accorsi (Guido) ci ritroviamo, per il funerale di nostro padre. E ritroviamo casualmente una mappa del viaggio dei nostri sogni, che ci eravamo ripromessi di fare da ragazzi. Così decidiamo di partire. È come se ci muovessimo in una specie di bolla temporale. Attraversiamo i nostri Appennini, piazze e luoghi fermi nel tempo. Una sorta di viaggio di formazione, in realtà fatto da due cinquantenni, anziché da due adolescenti".

È stato un viaggio anche realizzare il film. Quanto tempo c’è voluto?

"Abbiamo cominciato a scriverlo esattamente un anno fa, per poi girarlo in primavera. Ma poi è arrivata l’alluvione e tutto quello che è successo... Pertanto il film ha avuto grandi difficoltà sia nell’essere realizzato, sia perché avevamo a che fare con una situazione drammatica. Non ci siamo fermati e ci siamo adattati nonostante la situazione molto grave. E spero che questa pellicola, in qualche modo, riesca a raccontare con gioia il nostro territorio che ha avuto così tanti problemi e ha avuto la capacità di rialzarsi come sappiamo fare noi".

Cosa si augura per il 2024?

"Che la percentuale di cose belle sia superiore a quella delle brutte che purtroppo capitano. In quanto a me, mi auguro che le cose continuino come stanno andando. Sto realizzando da anni quello che era il mio sogno: fare questa vita, questo lavoro con grande passione. E auguro tutto il meglio per le persone a cui tengo".

Nives Concolino