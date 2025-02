In servizio sette infermieri di famiglia: "Sanità più vicina ai cittadini"

Via al nuovo servizio di infermiere di famiglia a Santarcangelo. Sul territorio arriveranno Samantha Castellani per l’area centro storico-capoluogo, Maria Castigliego per il capoluogo, Najib El Baz per San Martino dei Mulini e Sant’Ermete, Giorgia Ripaldi per l’area capoluogo/zona artigianale e Santa Giustina, Sabrina Canini per San Michele e parte del capoluogo, Anuska Podestà per Montalbano, Stradone e Canonica, Samanta Mazza per San Vito, Casale e Sant’Agata.

Ogni professionista seguirà 3mila assistiti, a domicilio o presso la casa di comunità all’ospedale Franchini, giovedì e sabato dalle 9 alle 10 e dalle 14 alle 15, oppure il venerdì dalle 15 alle 16. Il servizio sarà gratuito e verrà attivato chiamando i numeri 0541.653161 e 0541.326511 o scrivendo a ifecsantarcangelo@auslromagna.it.

"Questo servizio amplia e qualifica ulteriormente l’offerta locale – dice il sindaco Filippo Sacchetti (in foto col dg dell’Ausl, Carradori) – Nel solco di un legame profondo tra l’attività sociale e quella sanitaria, ho accolto con piacere anche l’avvio del Casa Community Lab, un percorso partecipativo finanziato dalla Regione, per una sinergia tra servizi socio-assistenziali e sanitari".