In sette giorni 87 firme raccolte

"In una settimana, con molta soddisfazione, sono state raccolte 87 firme". Lo annunciano le famiglie che, nei giorni scorsi, hanno lanciato la raccolta a sostegno della lettera dei genitori che richiedono l’estensione della data e dell’orario, per l’estate 2024, per il centro estivo statale misto di Acquaviva.

"Abbiamo provveduto – spiegano i promotori – all’invio delle firme raccolte alla segreteria di Stato Istruzione e al Dipartimento Istruzione, con la speranza che questa istanza possa essere accolta per dare una risposta alla sentita e diffusa situazione di difficoltà delle famiglie sammarinesi". Il centro estivo statale misto di Acquaviva, negli ultimi anni, "prevedeva – sottolineano – un’apertura limitata fino al mese di luglio e con orario ridotto fino alle 14.30. La richiesta parte da una sentita e diffusa situazione di difficoltà, in quanto, ad oggi, questo tipo di organizzazione non riesce ad accogliere le esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori, e spesso anche i nonni, lavorano a tempo pieno". Nell’istanza che è già nelle mani della Segreteria Istruzione e del dipartimento, si chiede di prolungare l’orario di apertura, almeno fino alle 16, e la data fino alle prime due settimane di agosto. Ora la palla passa alla segreteria di Stato del ministro Andrea Belluzzi.