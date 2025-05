"In settimana rampe e scale d’accesso in 20 stabilimenti balneari"

Parco del mare sud: entro questa settimana "la posa di rampe e scale d’accesso definitive per oltre 20 stabilimenti balneari tra Marebello e Rivazzurra. Bagni già oggi raggiungibili grazie agli accessi pedonali allestiti nelle scorse settimane, per favorire la raggiungibilità della spiaggia". Il Comune fa il punto sui lavori in corso, "che si avviano al completamento", per il nuovo tratto di Parco del mare tra viale Siracusa e i giardini intitolati ad Artemisia Gentileschi. "Un’opera in continuità – sottolinea in una nota Palazzo Garampi – con l’intervento che ha già consentito di riqualificare quasi 10 chilometri di lungomare, a nord tra Torre Pedrera e Rivabella, a sud con i tratti già completati tra Marina centro e Miramare". Tornando a sud, "tra qualche giorno saranno tutte fruibili le vie di accesso dai viali delle Regine verso il mare (tranne un paio di vie che resteranno a servizio delle ultime fasi di cantiere) così da rendere totalmente accessibile il collegamento tra spiaggia, lungomare e fascia alberghiera e viaria". E per la prossima settimana "è già stata programmata la posa delle piastrelle in gres, ultimo step per la piena disponibilità del tratto di lungomare".

Per questa estate sarà inaugurata anche la nuova area attrezzata per sport e giochi all’altezza dei bagni 102-103 con campo da basket, giochi e installazioni per bimbi e isola fitness. Nel tratto 6, già ultimato l’anno scorso, sarà attivata la fontana ornamentale.