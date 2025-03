In ‘Sior Todero’ c’è tutta l’originalità di Goldoni

La storia d’amore più travagliata di Venezia. È quella raccontata sul palco del teatro della Regina di Cattolica qualche giorno fa. È andato infatti in scena ‘Sior Todero Brontolon’ del commediografo veneziano Carlo Goldoni. L’opera è stata riadattata da Franco Branciarolli, Piergiorgio Fasolo, Alessandro Albertin, Maria Grazia Plos, Ester Galeazzi, Riccardo Maranzana, Valentina Violo, Emanuele Fortunati, Andrea Germani e Roberta Colacino.

La storia racconta le vicissitudini di una famiglia alle prese con un’importante scelta: chi sposerà la giovane figlia? La comicità delle scene e degli equivoci rende la visione dello spettacolo piacevole e interessante. Tutti si domandano chi avrà la meglio tra il padre di famiglia e la madre della giovane. L’opera teatrale condanna le scelte fatte in nome dell’avarizia e dell’oppressione, con una chiave ironica che permette di riflettere sull’essere umano.

Le scene di quotidianità sono incorniciate da una scenografia complessa e da vestiti d’epoca. I veri protagonisti dell’opera non sono gli attori ma le marionette che attraverso la gesticolazione e la voce degli attori diventano i protagonisti della scena. Vengono guidate dagli attori stessi in brevi danze o gesti. E allora ciò che si domanda è: siamo tutti marionette guidate dall’alto?

L’opera rispecchia molte tematiche del teatro goldoniano, come la presenza di figure stereotipate tipiche della società veneziana del XVIII secolo. Gli effetti speciali, a differenza di molte opere dei giorni d’oggi, sono pochi e vengono usati per introdurre solo dei personaggi al pubblico. L’opera anche se riadattata non tradisce l’originalità delle opere goldoniane, l’uso del veneziano permette di immergersi nelle storie della Venezia dei tempi di Goldoni. Lo stesso vale per i costumi, che riprendono la moda dell’epoca.

L’audiodescrizione del centro Diego Fabbri di Forlì permette di descrivere la bellezza e la magia del teatro a persone non vedenti.

Gianluca Leardini e Anna Scaperrotta Istituto Gobetti De Gasperi Morciano di Romagna V S Coordinamento Centro Diego Fabbri di Forlì