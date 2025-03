In spiaggia niente più musica fino a notte fonda

Musica in spiaggia, si va verso l’orario unico per tutti: chiringuito ed anche locali. Era il pallino dell’amministrazione comunale fin dall’inizio del 2023, quando la giunta si presentò alle categorie dicendo che era arrivato il momento di affrontare il tema, facendo tabula rasa della cosiddetta zonizzazione, ovvero di tratti di spiaggia con orari diversi rispetto al resto del litorale che variavano ulteriormente nei fine settimana rispetto ai giorni feriali. Il commissariamento aveva stoppato le intenzioni, e l’estate scorsa aveva visto l’amministrazione arrivare in corsa senza i tempi necessari per arrivare a stabilire l’orario unico. Quest’anno, invece, la giunta si è mossa per tempo e già un mese fa ha messo sul tavolo la bozza di un regolamento, in attesa delle osservazioni delle categorie economiche.

Aspettando il regolamento definitivo, nella bozza è scritto chiaramente un orario: mezzanotte e mezza. È questo lo spartiacque tra la musica e il silenzio sulla spiaggia. Ma la grande novità sta nel fatto che il limite riguarderà tutti. Per prima cosa tutti i chiringuito sull’arenile avranno questo limite di orario, dopo di che l’intrattenimento rumoroso dovrà sparire lasciando ai clienti degli alberghi una notte di sonno.

Oltre ai chiringuito anche i locali sull’arenile saranno coinvolti dal nuovo regime orario. Non ci saranno distinzioni. Fino alla scorsa estate al Marano durante la settimana i locali potevano intrattenere con la musica i propri clienti fino a mezzanotte, mentre nei fine settimana il limite veniva prolungato fino alle 2. Se il nuovo regolamento passerà, anche queste attività avranno un solo orario: mezzanotte e mezza.

Ad oggi dalle categorie non sono emerse obiezioni, salvo qualche osservazione da protocollare entro le prossime settimane. C’è anche chi, è il caso di Confcommercio, vedrebbe di buon occhio dei limitatori elettronici tarati dall’amministrazione pubblica, per evitare sforamenti o furbetti. Ma l’idea non convince gli amministratori in municipio. Durante gli incontri fatti dall’amministrazione con categorie e titolari dei locali, c’è stato chi ha obiettato che lo stop trenta minuti dopo la mezzanotte potrebbe essere visto come un coprifuoco, ma in giunta sono convinti dell’esatto contrario prendendo come riferimento Ibiza. Nella patria del divertimento e delle notti in discoteca, localini e bar sulla sabbia spengono alle 23. A Riccione ci sarebbe un’ora e mezza in più.

Andrea Oliva