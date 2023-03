In spiaggia restano le dune Una Pasqua senza vista mare

Pasqua senza vista mare. Quest’anno, spiegano dal Comune, l’amministrazione in accordo con la Cooperativa bagnini ha deciso di non spianare la sabbia raccolta in inverno nella grande duna a protezione degli stabilimenti balneari. Troppe le incertezze offerte dal meteo negli ultimi anni. La necessità di presentarsi al meglio a fine maggio, quando arriveranno i turisti con la voglia di tintarella, avrebbe infine fatto desistere amministrazione comunale e bagnini dal chiamare per tempo le ruspe in spiaggia. Il fatto che la Pasqua cadrà il 9 aprile, quando le temperature non dovrebbero essere delle migliori, ha infine spinto anche la Cooperativa a rinunciare alla vista mare in occasione del primo vero ponte dell’anno. Ma non tutti i bagnini sono convinti della scelta. C’è qualcuno che ha già chiesto informazioni per abbattere la duna nella propria concessone. Cosa possibile, così ha deciso l’amministrazione. Chi vorrà abbattere la duna potrà farlo, ma a propria spese. A dovere fare i conti con la montagnola di sabbia saranno anche i tedeschi in arrivo per il Beach line festival con centinaia di campi da beach volley da allestire sull’arenile.

a. ol.