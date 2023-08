In spiaggia si alzano i toni "I chiringuiti rispettino le regole"

"Allora si può intervenire per far rispettare le regole". Gianni Indino, presidente provinciale del Silb-Fipe Confcommercio, commenta con questa parole il provvedimento adottato dalla polizia locale di Ravenna nei confronti dell’Aloha Beach di Marina Romea per aver organizzato feste in spiaggia pur non essendo in possesso delle necessarie autorizzazioni. Durante un controllo eseguito sabato scorso, i vigili hanno infatti accertato che nello stabilimento balneare era stato organizzato uno spettacolo danzante non autorizzato. Per questo motivo l’organizzatore è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, con conseguente sequestro preventivo di tre manufatti in legno adibiti a chiringuito. Solo poche ore prima al titolare era stato notificato un provvedimento di chiusura di tre giorni per una festa in spiaggia abusiva svoltasi a fine giugno. Quella per il "rispetto delle regole" nel mondo della movida è da sempre una delle principali battaglie del Silb, con il presidente Indino che si è spesso scagliato contro il modello dei chiringuiti e dei locali sulla spiaggia. "A Marina di Ravenna – scrive il presidente del Sindacato italiano dei locali da ballo – si è riusciti nell’impresa che sino a qualche giorno fa sembrava impossibile: chiudere un locale sulla spiaggia perché non rispettava le regole. Ora ci si arrampica sugli specchi: c’erano i cartelli vietato ballare, perciò noi siamo in regola. Dicono che senza chiringhiti, Rimini e il suo turismo moriranno: quali studi, ricerche, sondaggi sono stati commissionati per avere queste certezze?" domanda provocatoriamente Indino.

"Davvero pensiamo che un ragazzo che viene a Rimini per le vacanze scelga la città solo perché ci sono i chiringuiti? Oppure veniamo scelti per il Cocoricò, la Baia, la Villa delle Rose, il Peter Pan, il Byblo’s, la Beach Arena?". "I chiringuiti all’estero sono una componente importante dell’offerta turistica – incalza Indino – ma non si sostituiscono ai locali della notte All’estero le regole sono le stesse, solo che in Italia le regole non vengono fatte rispettare, a parte alcuni sporadici casi", conclude il presidente provinciale del Silb che in merito alla chiusura della Villa delle Rose commenta: "Si tratta di limiti anacronistici che andrebbero rivisti".