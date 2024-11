"In strada sempre troppe prostitute"

Secondo Piergiovanni Mazzucco, residente della zona di Miramare, il problema più grande in questa parte di Rimini è senza dubbio la prostituzione. "Ogni sera dalle 21 in poi soltanto nei pressi di casa mia ci sono 4 o 5 ragazze che aspettano i clienti sul ciglio della strada. E’ questa una delle cose più rilevanti da risolvere. Le forze dell’ordine le vedono al bordo della carreggiata e tirano dritto. La situazione sta diventando invivibile perché si rovina la presentazione di una città intera. Per fortuna il luogo dove vivo io non è battuto da troppa delinquenza, sono più altre zone nella parte sud di Miramare".